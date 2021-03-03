السعودية والسودان يبحثان تطوير العلاقات على هامش اجتماع الجامعة بالقاهرة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودية، اليوم، معالي وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ" 155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة. بحسب وكالة الانباءالسعودية (واس).

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.