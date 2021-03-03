قتلى في تحطم طائرة في ولاية جونقلي جنوب السودان

قتل عشرة أشخاص على الأقل في تحطم طائرة تجارية في بياري بولاية جونقلي في جنوب السودان على ما أعلن حاكم الولاية في بيان صدر الثلاثاء.

وقال ديناي جوك شاغور "تبلغت بذهول وهول خبر تحطم طائرة (إتش كاي 4274) التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا الذي حصل اليوم في الثاني من مارس قرابة الساعة 17,05"، مشيراً إلى مقتل "عشرة أشخاص".