انفجار قرب مركز فحوصات «كورونا» في هولندا

أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجاراً وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوب هولندا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح.

وقالت الشرطة في بيان: «وقع انفجار عند الساعة 6,55 قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل. لقد تحطمت نوافذ ولم يسقط جرحى. والشرطة تحقق في الأمر، وتم إغلاق محيط الموقع».