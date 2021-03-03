أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجاراً وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوب هولندا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح.
وقالت الشرطة في بيان: «وقع انفجار عند الساعة 6,55 قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل. لقد تحطمت نوافذ ولم يسقط جرحى. والشرطة تحقق في الأمر، وتم إغلاق محيط الموقع».
انفجار قرب مركز فحوصات «كورونا» في هولندا
أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجاراً وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوب هولندا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح.
المصدر: وكالات