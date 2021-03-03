قتيل في هجوم بصواريخ على قاعدة عين الأسد العراقية

استهدفت عشرة صواريخ على الأقل، اليوم الأربعاء، قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في غرب العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية وغربية، قبل يومين من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق.

ولاحقاً استهدفت عبوة ناسفة رتلاً للتحالف الدولي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد.

وقالت مصادر أمنية: إن متعاقداً مدنياً توفي بسكتة قلبية، إثر الهجوم الصاروخي على القاعدة.

وفي وقت سابق، استهدفت عشرة صواريخ على الأقل قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في غرب العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية وغربية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق واين ماروتو في تغريدة "استهدفت عشرة صواريخ قاعدة عسكرية عراقية هي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في 3 مارس 2021 قرابة الساعة 7,20"، مضيفاً أن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم.