فرنسا تشهد ارتفاعاً في إصابات كورونا وتدرس تشديد القيود

سجلت فرنسا أمس الثلاثاء 22857 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 بارتفاع كبير عن 4703 حالات الاثنين وزيادة بسيطة عن 19952 حالة يوم الأحد وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية للحد من تفشي الجائحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، إن جميع الخيارات مطروحة لكبح جائحة كوفيد-19 بما فيها احتمال فرض عزل عام جديد وإغلاق للأقاليم في عطلات نهاية الأسبوع.

وفي الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء جان كاستكس إنه ليس من المخطط فرض عزل عام لكن الحكومة ستنظر هذا الأسبوع في مدى الحاجة لفرض الإغلاق في عطلات نهاية الأسبوع في 20 منطقة تبدو الأوضاع فيها مقلقة للغاية بما فيها باريس ومحيطها.

وعادة ما تسجل فرنسا عدداً منخفضاً من الحالات الجديدة في اليوم التالي لعطلة نهاية الأسبوع.

وتحل فرنسا في المركز السادس عالمياً من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19 مسجلة ثلاثة ملايين و783528 إصابة.