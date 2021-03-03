سلالة كورونا البريطانية تهيمن على إيطاليا

وسعت الحكومة الإيطالية من نطاق القيود التى تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في حالات الإصابة .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه الإجراءات هي الأولى التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي الجديدة.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا خلال مؤتمر صحفي في روما إن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السادس من شهر مارس الجاري وتستمر حتى السادس من أبريل، ونتضمن تمديداً لقيود السفر بين الأقاليم والمناطق وكذلك لحظر التجول الليلي.

وأضاف وزير الصحة الإيطالي أن "السلالة الإنجليزية من الفيروس هي السائدة الآن في إيطاليا ".

وقد بدأت تنتشر أيضاً في إيطاليا السلالات التي تم اكتشافها في البرازيل وجنوب أفريقيا.