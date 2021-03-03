البرازيل تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بكورونا

سجلت البرازيل حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا بلغت 1641 حالة وفاة، في حين استمرّت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس في الارتفاع إذ أحصت البلاد حوالي 60 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في الدولة البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة ارتفع الثلاثاء إلى 257,361 حالة وفاة.

والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم، بعد الولايات المتّحدة، تضرّراً من كورونا على صعيد الخسائر البشرية.