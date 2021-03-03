الصحة العالمية: التفكير في نهاية كورونا بنهاية العام غير واقعي

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعتقد أنه من غير المرجح أن تنتهى جائحة كورونا خلال الأشهر المقبلة.

وقال مايكل رايان رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة " أعتقد أنه من المبكر للغاية وغير الواقعي التفكير في أننا سوف نقضى على الفيروس بحلول نهاية العام".

وأضاف رايان: "ما نستطيع فعله، إذا كنا أذكياء، هو أن نقلل من الحالات التي تحتاج للمستشفيات ومن الوفيات والمأساة المرتبطة بهذه الجائحة".

وينصب تركيز المنظمة حاليا على إبقاء حالات العدوى منخفضة قدر الإمكان وتطعيم الكثير من المواطنين.

وأشار رايان إلى أن الوضع المتعلق بتوصيل جرعات اللقاح تحسن مقارنة بـ 10 أسابيع مضت، على الرغم من وجود "تحديات كبيرة" في توزيعها، مشيرا إلى أن الفيروس مازال لديه اليد العليا.

وقال: "إذا بدأت اللقاحات في التأثير ليس فقط على الوفيات وليس فقط الحالات التي تحتاج لرعاية المستشفيات، ولكن على حالات العدوى النشطة وخطورة انتقال العدوى، إذن أعتقد أننا سوف نسير نحو السيطرة على الجائحة".

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 في العالم بنسبة 7% الأسبوع الماضي، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وهذه هي أول زيادة في أعقاب انخفاض بعدد الحالات خلال الأسابيع الستة الماضية.

وفي الأسبوع الأخير من فبراير، تم إبلاغ المنظمة الأممية ومقرها جنيف ب 6ر2 مليون حالة إصابة جديدة.

وقالت المنظمة إن الزيادة قد تعود إلى سلالات جديدة وأكثر خطورة للفيروس.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط أكبر زيادة بنسبة 14% ثم جنوب شرق آسيا بنسبة 9%، كما ارتفع عدد الحالات بنسبة 9% في أوروبا و6% في الأميركتين.

في المقابل، تم تسجيل عدد أقل بمقدار الربع في أفريقيا مقارنة بالأسبوع السابق.



