الشيوخ الأميركي يوافق على بيرنز رئيساً لـ "سي.آي.إيه"

أعلن السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي أن اللجنة وافقت بإجماع الآراء على ترشيح الرئيس جو بايدن للدبلوماسي المخضرم وليام بيرنز لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).

وقال في بيان «تصويت الحزبين بأغلبية ساحقة لصالح (تعيين) السفير بيرنز لشهادة على مؤهلات المرشح التي لا جدال فيها للدور وعلى خبرته الطويلة في شؤون الأمن القومي والتزامه الجدير بالثناء بالعمل العام».

وعبر وارنر عن أمله في أن يتحرك المجلس بكامل هيئته «لتأكيد ترشيح السفير بيرنز دون أي إبطاء لا داعي له».



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