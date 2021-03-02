«الصحة العالمية» تستبعد انتهاء «الجائحة» العام الجاري

جنيف (وكالات)

أعربت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن اعتقادها بأنه من غير المرجح أن تنتهي جائحة «كورونا» خلال الأشهر المقبلة. وقال مايكل رايان، رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة في مؤتمر صحفي: «أعتقد أنه من المبكر للغاية، وغير الواقعي، التفكير في أننا سوف نقضي على الفيروس بحلول نهاية العام».

وأضاف رايان: «ما نستطيع فعله، إذا كنا أذكياء، هو أن نقلل من الحالات التي تحتاج للمستشفيات، ومن الوفيات، والمأساة المرتبطة بهذه الجائحة».

وينصب تركيز المنظمة حالياً على إبقاء حالات العدوى منخفضة قدر الإمكان، وتطعيم كثير من المواطنين.

وأشار رايان إلى أن الوضع المتعلق بتوصيل جرعات اللقاح تحسن مقارنة بـ10 أسابيع مضت، رغم وجود «تحديات كبيرة» في توزيعها، لافتاً إلى أن الفيروس لا يزال لديه «اليد العليا».

وقال «إذا بدأت اللقاحات في التأثير، ليس فقط على الوفيات وليس فقط الحالات التي تحتاج لرعاية المستشفيات، ولكن على حالات العدوى النشطة وخطورة انتقال العدوى، إذن أعتقد أننا سوف نسير نحو السيطرة على الجائحة».

وقالت المنظمة الصحة العالمية: إن من المتوقع تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح «أسترا زينيكا» المضاد لمرض «كوفيد- 19» إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو المقبل، من خلال مبادرة «كوفاكس»، التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة في مؤتمر صحفي: إن من المزمع تسليم شحنات لقاح إلى أنجولا وكمبوديا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا.

وأوضح نانا أكوفو أدو رئيس غانا: إن بلاده، التي بدأت حملتها للتطعيم بجرعات عبر آلية «كوفاكس»، تسعى لتطعيم 20 مليون مواطن بنهاية 2021.