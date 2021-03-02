الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على السعودية

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلال مقذوف عسكري، تجاه قرية حدودية بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونجم عنه عدد من الإصابات بين المدنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالسعودية من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف وجددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة، وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأعلنت المملكة العربية السعودية إصابة 5 مدنيين جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن العقيد محمد بن يحيى الغامدي المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان قوله: «إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة». وأضاف أنه نتج عن سقوط المقذوف إصابة 5 مدنيين، منهم ثلاثة مواطنين، واثنان من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

كما قال المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس، من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

أضرار بمحل بقالة نتيجة سقوط شظايا المقذوف الحوثي (من المصدر)

ولاقت الهجمات الإرهابية الحوثية تنديداً عربياً ودولياً واسعاً.

واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى الحدودية بالسعودية.

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين، وجددت موقف المملكة الداعم لكافة الجهود والمساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وأكدت وقوفها التام في صف واحد مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتواصلة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي القاهرة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بياناً نددت فيه بأشد العبارات بهجوم ميليشيات الحوثي الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل والمركبات. وقال البيان، إن مصر تؤكد مُجدداً على دعمها الكامل والمستمر، حكومة وشعباً، لما تتخذه السعودية من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.

ومن ناحيتها، نددت وزارة الخارجية الأردنية بالهجوم الحوثي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني. وشدد الفايز على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، ومصالحها مترابطة، وعلى وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها.

كما أدانت السفارة الأميركية في الرياض أمس، هجوم ميليشيات الحوثي على مدينة جازان.

ودعت السفارة «الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع»، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن الهجمات الحوثية لا تعد انتهاكاً لسيادة وسلامة المملكة العربية السعودية فحسب، بل إنها تهدد أيضاً حياة الأبرياء. ودعت باكستان إلى ضرورة الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد مثل هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، كما طالبت باكستان ميليشيات الحوثي بوقف هجماتها على محافظة مأرب، مؤكدة ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للصراع بالوسائل السلمية.