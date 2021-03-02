أميركا تفرض عقوبات على اثنين من قادة الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية في جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة إن القائدين يساهمان في إطالة أمد الحرب في اليمن وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأضافت، في بيان، أنها أدرجت على القائمة السوداء القائدين العسكريين منصور السعدي، وأحمد علي أحسن الحمزي.

وأكد مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان "تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين، اللذين ورد ذكرهما اليوم، المواقع المدنية. إن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

وتقول الولايات المتحدة إن القياديين مسؤولان أيضاً عن "التخطيط لهجمات" ضد مدنيين ودول مجاورة وسفن تجارية.