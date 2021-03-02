السيسي يزور الخرطوم للقاء الفريق البرهان

أكدت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيؤدي زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السبت المقبل، في زيارة رسمية تستغرق ساعات، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقالت المصادر، إن البرهان والسيسي، سيناقشان قضايا المنطقة، وفق موقع "العربية نت".

ويستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، وذلك لعقد مباحثات بقصر التحرير بالقاهرة، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب اللقاء.

ووصلت الدكتورة مريم الصادق المهدي، مساء أمس مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالها سفير السودان بالقاهرة محمد إلياس، والسفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، وكذلك السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم وكافة العاملين بالسفارة السودانية بالقاهرة، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

ومن المقرر أن تشارك وزيرة الخارجية السودانية في أعمال الدورة العادية (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وسوف تقدم بيان السودان في القضايا المطروحة في جدول الأعمال، كما ستجري عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائها العرب.



