سفارة أميركا بالرياض تدين هجوم الحوثي على جازان

دانت السفارة الأميركية في الرياض، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على جازان الليلة الماضية، داعيةً الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تدين السفارة الأميركية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع».

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أكد أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأسفر سقوط المقذوف العسكري عن إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية، إثر الشظايا المتطايرة.



