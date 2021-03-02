روسيا تقترب من الوصول لـ "مناعة القطيع"

صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا بأن البلاد يمكن أن تصل لمناعة القطيع ضد فيروس كورونا في أغسطس إذا ما استمرت معدلات التلقيح بنفس الوتيرة كما هي عليه الآن.

وقالت جوليكوفا، لوكالة "تاس" الروسية، إن هذا يمكن أن يحدث قبل هذا الوقت إذا ما تم تسريع وتيرة التطعيم.

وأوضحت:"إذا ظلت معدلات التطعيم بالوتيرة نفسها التي هي عليها الآن.. فسنحقق، كدولة، مناعة القطيع بحلول أغسطس 2021، هذا التاريخ يمكن أن يتغير ويمكن تقديمه، وهو الأمر الذي من المرجح حدوثه، ويعتمد هذا فقط على وتيرة التطعيم".

وقالت إنه "من أجل تحديد الموعد النهائي لتحقيق مناعة القطيع، تم وضع نموذج وبائي وحسابي في كل منطقة من البلاد وفي روسيا بشكل عام"، مشددة على أنه "حتى نحقق مناعة القطيع، فإننا بحاجة إلى مراعاة القيود".

وتسجل روسيا منذ بداية العام تراجعاً تدريجياً في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي.