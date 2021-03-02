البرازيل تسجل 778 وفاة بكورونا وأكثر من 35 ألف إصابة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البلاد سجلت 35742 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب 778 حالة وفاة.

وسجلت البرازيل قرابة 10.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية لعدد حالات الوفاة إلى 255720 حالة، طبقاً لبيانات الوزارة.