فرنسا تجيز إعطاء لقاح "أسترازينيكا" لكبار السن

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية موافقتها على استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد، لتطعيم كبار السن.

وقال أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي اليوم إن اللقاحات الثلاث المستخدمة حالياً بما في ذلك لقاح أسترازينيك أظهرت "فاعلية ملحوظة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا أوصت في البداية بإعطاء لقاح أسترازينيكا فقط لمن تقل أعمارهم عن 65 عاماً على أساس عدم وجود بيانات كافية من التجارب السريرية بشأن فاعليته مع من هم أكبر سناً من 65 عاماً.

وكان توماس ميرتينز رئيس لجنة اللقاحات في ألمانيا قد قال في مقابلة صحفية مطلع الأسبوع الحالي إن ألمانيا قد تغير أيضاً موقفها في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن اللجنة ستصدر توصيات جديدة في وقت قريب جداً.