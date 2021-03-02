لجنة بالشيوخ الأميركي توافق على غارلاند وزيراً للعدل

حصل مرشّح الرئيس الأميركي جو بايدن لتولّي وزارة العدل القاضي ميريك غارلاند على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ، في خطوة أساسية على طريق تثبيته في هذا المنصب خلال جلسة تصويت عامة قد يعقدها المجلس اعتباراً من هذا الأسبوع.

وغارلاند (68 عاماً) الذي يرأس حالياً محكمة الاستئناف في واشنطن حاز خلال جلسة التصويت الإثنين على تأييد 15 سناتوراً مقابل سبعة، جميعهم جمهوريون، صوّتوا ضدّه.

وكان غارلاند تعهّد خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي أن تكون مكافحة التطرّف الداخلي "أولويته الأولى" إذا ما تمّ تثبيته على رأس وزارة العدل.

وبالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين فقد حصل غارلاند على تأييد أعضاء جمهوريين من الوزن الثقيل في مقدّمهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل الذي أكّد علانية أنّه سيصوّت في الجلسة العامة لمصلحة القاضي الليبرالي المعتدل.





