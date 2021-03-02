السعودية: إصابة مدنيين بشظايا مقذوف حوثي على قرية بجازان

أعلنت المملكة العربية السعودية إصابة 5 مدنيين جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد محمد بن يحيى الغامدي المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان قوله: "إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة".

وأضاف أنه نتج عن سقوط المقذوف إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.