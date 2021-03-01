الكويت تجدد موقفها حول حل الأزمة وفقاًً للمرجعيات الدولية

الكويت (وكالات)

جدد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي حيال تقديم أوجه الدعم كافة لليمن ولشعبه وبذل الجهود كافة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه، وحرص الكويت على استتباب الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، والوصول إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنغ، وفق ما أوردته وكالة «كونا» الكويتية الرسمية.

وفي اللقاء، شدد وزير الخارجية الكويتية على أهمية دور الولايات المتحدة الأميركية ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني، مؤكداً دعم الكويت للجهود كافة التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.

وحث الوزير المحمد المبعوث الأميركي لمواصلة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف الهجمات والاعتداءات التي تستهدف الضواحي والمنشآت المدنية، مجدداً إدانة واستنكار الكويت لتلك الهجمات المستمرة والمتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية والتي تُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي الخليجي والعربي.

بدوره، قدم المبعوث الأميركي شرحاً عن آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في الأزمة اليمنية، مشيداً بما تقدمه الكويت وإسهاماتها المتعددة على الصعيدين السياسي والإنساني لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع اليمن.