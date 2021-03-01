الجيش السوداني يسترد أراضي من ميليشيات إثيوبية بعد مواجهات عنيفة

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

تمكن الجيش السوداني من استعادة أراض زراعية استولت عليها ميليشيات إثيوبية في منطقة «الفشقة الكبرى» بولاية «القضارف» شرقي البلاد، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الإثيوبية.

وقالت مصادر عسكرية سودانية: إن وحدات من الجيش السوداني وقوات الاحتياط خاضت معارك طاحنة مع الميليشيات الإثيوبية، وتمكنت من دحرها من مشروعي «إبرة وتدلي»، ومطاردتها حتى مستوطنة «برخت» على الحدود السودانية الإثيوبية.

وأشارت المصادر السودانية إلى أن القوات السودانية أعادت السيطرة الكاملة على المساحات الزراعية في «الفشقة الكبرى» بمحاذاة إقليم «تيجراي» بطول 110 كيلو مترات.

وفي سياق آخر، يعلن السودان اليوم الثلاثاء، حزمة حوافز تشجيعية لجذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية.

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن الحكومة السودانية تستهدف بهذه الخطوة قطع الطريق على تجار العملة والسوق السوداء للدولار في السودان، من خلال حوافز تشجيعية مغرية، وتراهن على أن تضخ أموال المغتربين، ما يرفع حصيلة البنك المركزي من العملات الأجنبية، مما يدعم العملة والاقتصاد السودانيين.