نيجيريا: لا صحة لأنباء إطلاق سراح التلميذات المختطفات

لاجوس (وكالات)

أعلنت الحكومة النيجيرية، أمس، أنها لا تزال تجري محادثات من أجل إطلاق سراح 317 من فتيات المدارس المختطفات من مدرسة ثانوية في ولاية زمفارا شمالى البلاد، نافية تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية تفيد بإطلاق سراح الفتيات. وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية زمفارا، جميل البرنين مجايجى، أن المفاوضات جارية مع الخاطفين لضمان إطلاق سراح الفتيات.

وكان اختطاف الطالبات هو الأحدث في سلسلة عمليات الاختطاف الجماعي من المدارس في أكثر دول أفريقيا سكاناً.

ومن جانبه، طمأن الرئيس النيجيري محمد بخاري مواطنيه، أمس، بأن حادث اختطاف الطالبات من مدرسة العلوم الثانوية بولاية زامفارا سيكون الأخير في البلاد.

جاء ذلك في كلمة قرأها بالإنابة عنه وزير الطيران هادى سيريكا، خلال زيارة لولاية زامفارا، للتعبير عن التعاطف مع ذوي المختطفات، نقلتها صحيفة «ديلي تراست» النيجيرية.

وقال سيريكا: إن الرئيس يشعر بالحزن إزاء اختطاف الطالبات، ويؤكد مجدداً أن الحكومة سوف تعبئ الموارد كافة لملاحقة الخاطفين المجرمين.