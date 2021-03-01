الموصل.. أجواء من الفرح لزيارة البابا التاريخية

كراملش (وكالات)

في كارملش وقراقوش والموصل في شمال العراق، كنائس مدمرة، وآثار الحرب لا تزال ظاهرة بوضوح.. رغم ذلك، يؤكد رئيس أساقفة الكلدان في أبرشية الموصل وعرقة، نجيب ميخائيل، أن التحضيرات جارية لزيارة البابا التاريخية، وأن استقباله سيجري في «أجواء من الفرح».

ورغم مرور ثلاث سنوات على طرد تنظيم «داعش» الإرهابي من المنطقة، يحتفظ رئيس أساقفة الموصل بآثار من الجرائم الوحشية، التي ارتكبها الإرهابيون في كارملش بينها صليب مكسور عند برج أعلى كنيسة وأواني قداس وأيقونة متضررة.. أدلة من أجل «تجاوز الماضي»، كما يقول ميخائيل، عبر «التسامح لكن من دون نسيان» تلك الجرائم.

ويشير إلى أنه تمكن من تهريب كثير من الوثائق القديمة من التنظيم المتطرف، الذي احتل المنطقة بين 2014 و2017، وحكم بالرعب، مستهدفاً خصوصاً الأقليات، إلى إقليم كردستان، مخاطراً أحياناً بحياته.

وتقع كارملش شرق مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى. وكانت الموصل على مدى قرون مركزاً تجارياً وثقافياً رئيساً في الشرق الأوسط. وتحتضن نينوى كثيراً من الكنائس والوجود المسيحي.

ويقول رئيس أساقفة الموصل، الذي لا تفارق وجهه الابتسامة، متحدثاً من كنيسة كارملش، بأن جدول أعماله أصبح ضاغطاً جداً منذ الإعلان عن الزيارة البابوية الأولى للعراق التي تبدأ في الخامس من مارس. وفي كل المدن التي سيزورها البابا، الزعيم الروحي لـ1,3 مليار كاثوليكي في العالم، تقوم جوقات التراتيل وفرق الكشافة بتدريبات منذ أسابيع، وينتظر الجميع لقاء خليفة القديس بطرس والاقتراب منه في كنائسهم. ويتولى عدد من الكهنة ترجمة صلوات إلى الإيطالية والعربية واللاتينية والسريانية، لأن البابا سيحتفل في العراق بأول قداس له، بحسب الطقوس الشرقية.

وشكّلت لجان حكومية وأخرى في محافظات مختلفة لمتابعة الاستعدادات اللوجستية ومراسم الزيارة. ويرى ميخائيل، البالغ 65 عاماً، أن المهمة التي يقوم بها مع محيطه حساسة جداً، خصوصاً لأن أي مسؤول أجنبي حكومي لم يزر الموصل منذ أكثر من خمس سنوات.

ويقول رجل الدين الذي يضع قبعة بنفسجية ويرتدي ثوباً أسود بأطراف حمراء: «نواجه ضغطاً هائلاً.. الأب الأقدس ليس كأي شخصية، إنه يمثل دولة وكاثوليك العالم».

ويشير إلى عدم وجود ملعب رياضي مناسب أو كاتدرائية لإقامة قداس بابوي في محافظة نينوى التي ولد فيها، مشيراً إلى أن هناك «14 كنيسة مدمرة، سبع منها تعود للقرون الخامس والسادس والسابع».

وفي بلد لا تزال فيه خلايا إرهابية مجهول مكانها، يرى ميخائيل، الذي يحمل شهادة هندسة في التنقيب عن النفط قبل أن يقرر اعتناق الكهنوت، أن «كل مسؤول أمني سيكون بحالة توتر» خلال زيارة البابا.

أما هو، فستكون هذه المرة الثانية التي يلتقي بها البابا فرنسيس، إذ سبق له أن التقاه في روما.