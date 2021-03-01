بريطانيا تفشل في العثور على مصاب بسلالة «كورونا» البرازيلية

فشلت السلطات البريطانية في العثور على شخص مصاب بالسلالة البرازيلية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد «أي انتشار مجتمعي آخر» للسلالة البرازيلية.

وأضاف هانكوك أن الحكومة لديها «درجة عالية من الثقة» في أن خمسة من ستة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة تأكدت إصابتهم يوم أمس الأحد في بريطانيا، عزلوا أنفسهم واتبعوا إرشادات الحكومة.

وأضاف «لا يوجد دليل على أن الحالة السادسة لم تتبع القواعد... أيضاً تم هذا الاختبار السادس يومي 12 أو 13 فبراير، أي قبل أكثر من أسبوعين ولم نشهد أي عمليات انتقال أخرى للعدوى في البيانات التي نراقبها عن كثب للغاية».