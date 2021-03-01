إيطاليا تسجل انخفاضاً في إصابات «كورونا» اليومية

سجلت المصالح الصحية في إيطاليا، اليوم الاثنين، انخفاضاً كبيراً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إن عدد الإصابات اليومية المسجلة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية تراجع إلى 13114 من 17455.

وجرت العادة على أن تكون أرقام أيام الاثنين أقل بكثير من أيام الأسبوع الأخرى بسبب قلة الفحوص التي تجري يوم الأحد الذي هو عطلة نهاية الأسبوع.

بالمقابل، ارتفع عدد الوفيات إلى 246 حالة مرتبطة بالفيروس مقابل 192 أمس الأحد.

وبلغ إجمالي وفيات كورونا في إيطاليا 97945 منذ فبراير 2020، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2.94 مليون.