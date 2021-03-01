فنلندا تفرض حالة الطوارئ للتصدي لـ«كورونا»

أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الاثنين، فرض حالة الطوارئ، للتصدي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19».

وأعلنت الحكومة أنها ستمضي قدماً في فرض إغلاق مؤقت للمقاهي والمطاعم في المناطق التي تعتبر فيها الجائحة في مرحلة الانتشار السريع أو الانتقال المجتمعي للفيروس.

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين إن الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع سيبدأ يوم 8 مارس الجاري.

وأوضحت الحكومة أن إعلان حالة الطوارئ صدر بالتعاون مع الرئيس ساولي نينيستو، مشيرة إلى فقرة في قانون سلطات الطوارئ يمكن بموجبها تشبيه تفشي مرض معدي خطير بكارثة كبرى.

في الأسبوع الماضي، شهدت فنلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، ارتفاعاً يومياً جديداً في حالات الإصابة. وسجلت حالياً أكثر من 58 ألف حالة إصابة وأكثر من 740 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس الفتاك منذ بدء انتشار الجائحة.

وبعد جلسة لمجلس الوزراء، حثت مارين المواطنين على تجنب التجمعات الاجتماعية، واستخدام أقنعة الوجه (الكمامات)، والحفاظ على التباعد الجسدي.

وأشارت الحكومة إلى زيادة الحالات المرتبطة بسلالات الفيروس المتحورة والأكثر قدرة على الانتشار، «التي قد تزيد من سرعة انتشار الجائحة»، وتطغى على الخدمات الصحية.



