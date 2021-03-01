خبير في الأمن السيبراني يحذرُ المدنيين من الأسوأ!

حذر خبير أميركي في الأمن السيبراني الأميركيين العاديين من خطر التعرض لهجمات إلكترونية غير مسبوقة.

وقال كيفين مانديا، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني «فاير آي»، «إن أي نزاع قادم، في أي مكان من العالم، سيتخذ بعداً سيبرانياً وسيتم جر المواطن الأميركي العادي إليه، سواء أراد ذلك أم لا»، بحسب تقرير نشره موقع «سكاي نيوز».

وأضاف كيفين مانديا أن «التطبيقات لن تعمل، وقد تتعطل الأجهزة الكهربائية وفجأة، ستبدأ سلسلة التوريد في التعطل، لأن أجهزة الكمبيوتر لا تعمل».

وأضاف مانديا إن الوضع أشبه بحالة «حارس المرمى الذي يواجه هجمات عنيفة كل ميلي ثانية»، محذراً من أن «منع حتى 99.99999999 بالمائة من جميع الهجمات، يعني أنك ستتعرض للخطر في كل مكان».

وكانت حملة قرصنة واختراق واسعة استخدمت شركة التكنولوجيا «سولار ويندز» كنقطة انطلاق لاختراق وكالات حكومية أميركية، فيما اعتبرها البعض أعقد هجوم إلكتروني شهده العالم على الإطلاق.

واخترقت العملية برامج صممتها «سولار ويندز كورب»، مما سمح للمتسللين بالدخول إلى آلاف الشركات والإدارات الحكومية التي تستخدم منتجات الشركة.



