الكويت تسجل 10179 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، تسجيل 10179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 192031، في حين تم تسجيل حالتي وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1085.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها»

وأوضح السند أن هناك 157 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند، إنه تم تسجيل 946 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 180155 حالة.



