«مانحو اليمن» يسعى لجمع أكثر من 3 مليارات دولار

ناشدت الأمم المتحدة، الاثنين، الدول المانحة التبرع بسخاء لتجنب مجاعة واسعة النطاق في اليمن، خلال مؤتمر يهدف لجمع 3.85 مليار دولار لتمويل عمليات الإغاثة في البلد.

وتشارك نحو 100 دولة وجهة مانحة في المؤتمر الافتراضي الذي تنظمه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمة عبر الفيديو «أناشد جميع المانحين أن يمولوا نداءنا بسخاء لوقف المجاعة التي تخيم على البلاد»، مضيفاً «كل دولار مهم».

وكانت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية جمعت العام الماضي 1.9 مليار دولار من أصل 3.4 مليار دولار كان يحتاج إليها اليمن.

وقال جوتيريش في كلمته «المجاعة ستثقل كاهل اليمن. نحن في سباق إذا ما أردنا منع الجوع والمجاعة من إزهاق أرواح الملايين».

وتأمل الأمم المتحدة جمع 3.85 مليار دولار خلال المؤتمر.



