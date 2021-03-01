اقتراح أوروبي لإصدار «جواز كورونا» الشهر الجاري

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي سوف تقترح قانوناً بشأن وضع خطة لإصدار شهادة للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، تسمى بـ «جواز المرور الأخضر»، هذا الشهر.

ويأمل الكثيرون في أن تؤدي الشهادة في نهاية الأمر إلى تشغيل منافع عديدة، مثل السفر.

وقالت فون دير لاين، اليوم الاثنين، لكتلة نواب الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني في البرلمان الأوروبي: «نريد تحديد المتطلبات الفنية خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وأضافت «نحتاج إلى دعم جميع الدول الأعضاء من أجل إنجاح جواز المرور الأخضر الرقمي».

ويعمل الاتحاد الأوروبي على وضع خطة تهدف إلى جعل الدول الأعضاء تعترف بإثبات الحصول على التطعيم الذي يقدمه مواطنوها.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي حددوا أثناء قمة عقدت الأسبوع الماضي وركزت على استراتيجية «كوفيد 19-»، هدفاً لإنهاء العمل الفني على الخطة في غضون ثلاثة أشهر.



