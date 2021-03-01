إعطاء 239 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 239 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم.

وفي جميع أنحاء العالم، يُقدر أحدث معدل للتطعيم بنحو 89ر4 مليون جرعة في اليوم، وفقا للبيانات.

وبهذا المعدل، فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق 32ر6 سنوات.

وبلغ عدد حالات الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم 1ر114 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 53ر2 مليون.