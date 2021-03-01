روسيا تسجل 11571 إصابة جديدة بكورونا و333 وفاة

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 11571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 2097 حالة في موسكو، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و257650.

كما سجلت روسيا 333 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 86455.