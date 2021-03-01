رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي المبعوث الأممي للقرن الأفريقي

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري السيد بارفين اونانقا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

وقال اونانقا، في تصريح صحفي، أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) إن اللقاء يأتي في إطار مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة للتباحث مع رؤساء دول القرن الأفريقي حول قوات الأمم المتحدة لحفظ الأمن في منطقة ابيي (يونسفا)، مشيراً إلى أنه التقى رئيس جمهورية جنوب السودان وبحث معه قضية قوات اليونسفا من خلال العلاقات المتطورة مع السودان.

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن لقاءاته برؤساء دول القرن الأفريقي تناولت سبل حل المسائل الحدودية بين دول الإقليم بطريقة سلمية من خلال العلاقات الودية بينها ، الأمر الذى تدعمه الأمم المتحدة لحل القضايا العالقة في أفريقيا.

وأوضح المبعوث أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللذين التقاهما اليوم ، أكدا له حرص السودان على حل كافة القضايا مع دول الجوار بالطرق السلمية مما يبشر بسير السودان على طريق الاستقرار والرفاه لشعبه.

وأوضح اونانقا أنه لمس إصراراً بالتزام السودان بتنفيذ القرارات المتعلقة ببعثة اليوناميد.