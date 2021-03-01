الولايات المتحدة الأميركية تدين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية

أدانت الولايات المتحدة الأميركية بشدة هجمات الحوثيين على المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في السعودية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان صحفي أمس الأحد أن هذه الهجمات لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضاً آفاق السلام والاستقرار في اليمن.

ودعا برايس الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، بهدف تحقيق السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن بلاده لا تزال ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران.