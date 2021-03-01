الجيش اليمني يهاجم مواقع لميليشيات الحوثي في الضالع ويكبدها خسائر

قُتل قيادي ميداني تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية و5 عناصر وإصابة 8 آخرين بنيران قوات الجيش اليمني، إثر هجوم خاطف نفذته قوات الجيش اليمني على مواقع الميليشيات في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

جاء ذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية الذي أكد أن هذا الهجوم شنته أمس وحدات من قوات الجيش اليمني على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، في قطاع باب غلق شمالي غرب قعطبة.

يذكر أن قوات الجيش اليمني تواصل عملياتها العسكرية في جبهات الضالع ومأرب والجوف ما أسهم في تكبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، في العدة والعتاد.