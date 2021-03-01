في أول ظهور رسمي.. ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة

في أول ظهور علني له منذ تركه منصبه، لم يستبعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب احتمال ترشحه مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.

ولم يعلن ترامب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بفلوريدا يوم الأحد صراحة أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وفي إشارة إلى احتمال خوضه جولة جديدة في عام 2024، قال الرئيس السابق ،الذي تولى الرئاسة لفترة ولاية واحدة، "قد أقرر ذلك حتى اتغلب عليهم للمرة الثالثة".

ورفض ترامب الدعوات إلى تأسيس حزب سياسي جديد، وقال "لدينا الحزب الجمهوري"، مضيفا أن الحزب سيكون موحدا وأقوى من أي وقت مضى، ووصف هذه الأنباء بأنها "كاذبة".

واحتشد أنصار ترامب في المؤتمر في الأيام القليلة الماضية. وابتعد منتقدو الرئيس السابق من داخل الحزب عن مؤتمر العمل السياسي للمحافظين هذا العام.

ويقام الحدث السنوي عادة في واشنطن، لكن تم نقله إلى أورلاندو هذا العام بسبب كوفيد19.