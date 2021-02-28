الإمارات: تضامن كامل مع السعودية ضد الإرهاب «الحوثي»

أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا «الحوثي» الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال صاروخ بالستي وطائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وجددت دولة الإمارات، في بيان، صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت اعتراض وتدمير صاروخ بالستي و6 طائرات «مسيرة» من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، باتجاه المملكة.

وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»: «إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي واحد، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات من دون طيار مفخخة تجاه المملكة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط».

وأوضح المالكي أن الميليشيا «الحوثية» الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار «المفخخة».

وأوضح المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات، برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا «الحوثية»، ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي الرياض، أفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، محمد الحمادي، بأن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت حادثة سقوط شظايا صاروخ بالستي، أطلق باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره.

وأشار إلى تناثر الشظايا على أحياء سكنية عدة في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل، من دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات.

ونشرت وكالة «واس» صوراً لمنزل سكني بمدينة الرياض، تضرر جراء آثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ البالستي.