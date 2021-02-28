أمير قطر يُهاتف ولي العهد السعودي

الدوحة (وام)

أجرى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمملكة العربية السعودية. واطمأن خلاله على صحته وعبّر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية أمس. وأضافت الوكالة: إن الاتصال تناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، كما أكد سمو أمير دولة قطر على دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية، واعتبار استقرارها جزءاً لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.