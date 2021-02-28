تركيا وإيران تتبادلان استدعاء السفراء

أنقرة (أ ف ب)

استدعت كل من تركيا وإيران سفير الدولة الأخرى لديها، أمس، حسبما أفادت وسائل إعلام البلدين الرسمية، في تصعيد للخلاف المرتبط بالوجود التركي في العراق. ورغم أن تركيا وإيران بلدان خصمان في مناطق عدة في الشرق الأوسط ووسط آسيا، إلا أنهما نفّذا عمليات ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق.

في وقت سابق هذا الشهر، اتّهمت تركيا مسلّحين أكراداً بقتل 12 تركياً وعراقياً واحداً كانوا محتجزين كرهائن في شمال العراق.

ودفعت الحادثة السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي للتحذير بأن على القوات التركية ألا «تشكّل تهديداً أو تنتهك الأراضي العراقية».

وسارع سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز للرد قائلاً، عبر «تويتر»: إن السفير الإيراني «آخر شخص يحق له إعطاء تركيا دروساً» بشأن احترام حدود العراق.