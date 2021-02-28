الكويت: 5 وفيات و962 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 190852 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى1083.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 156 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 1012 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 179209 حالة.