البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيات الحوثي على السعودية

أدان البرلمان العربي بشدة هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه العاصمة السعودية الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه جازان وخميس مشيط.

وأكد في بيان أصدره مساء اليوم أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد للأمن القومي العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية وتستهدف بها المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي تشكل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتحديا سافرا للقانون الدولي والأعراف الدولية.

كما أكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية، فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد أي اعتداء غادر.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقدراتها العالية في اعتراض وتدمير التهديدات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي.