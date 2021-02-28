النمسا: قلق كبير بعد الزيادة المطردة في إصابات كورونا

عبر خبراء متخصصون في علم الفيروسات ورؤساء أحزاب سياسية في النمسا، عن قلهم البالغ بسبب تسجيل زيادة مطردة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على مدار أيام الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع استجابة الحكومة لضغوط متزايدة تطالب بإعادة فتح قطاعات تكبدت خسائر اقتصادية فادحة تم استثناؤها من تخفيف إجراءات الإغلاق العام قبل نحو 3 أسابيع.

واستندت المخاوف إلى أحدث أرقام رسمية أكدت ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا في النمسا، خلال آخر سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة، الذي قفز من 148.3 إلى 154.8 إصابة، وهي قيمة تبلغ نحو ثلاثة أضعاف، متوسط عدد الإصابات الذي حاولت الحكومة تقليصه إلى 50 إصابة لكل 100 ألف نسمة على مدار 7 أيام.