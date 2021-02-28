رئيس جنوب إفريقيا يعرض خططاً مستقبلية لمواجهة الجائحة

يلقي رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا كلمة إلى الأمة مساء اليوم الأحد يتناول فيها الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا والجهود التى تبذلها الحكومة وخططها المستقبلية لمواجهة الجائحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن بيان رئاسى القول إن خطاب رئيس جنوب أفريقيا يأتي فى أعقاب اجتماعات لمجلس القيادة الوطني لمواجهة جائحة كورونا والمجلس التنسيقي الرئاسي ومجلس الوزراء.