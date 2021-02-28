الحكومة البريطانية: اختبارات كورونا مجاناً لكل أسر الطلبة

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد أن جميع العائلات في بريطانيا التي لديها أطفال في سن الدراسة ستحصل مجانا على كل اللوازم الضرورية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا في المنزل. وسيتم البدء في ذلك اعتبارا من غد الاثنين.

وسيتم إرسال الاختبارات للأطفال وأولياء أمورهم، وكذلك للأشخاص الذين يحكتون بأطفال المدارس، كسائقي الحافلات المدرسية على سبيل المثال. وبموجب الخطة، سيتم إجراء اختبارين في الأسبوع لكل شخص.

وسيتم إجراء اختبارات على الطلاب في المدارس الثانوية ثلاث مرات بالمدارس في بداية العام الدارسي، قبل أن يخضعوا للاختبار في المنزل. والاختبارات ليست إلزامية.

تأتي الخطوة في إطار جهود القضاء على العدوى الناتجة عن حالات الإصابة غير المصاحبة بأعراض، حيث من المقرر أن يتم استئناف الدارسة في إنجلترا في الثامن من مارس.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان إننا "نعلم أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص مصابين بمرض كوفيد19-، لا تظهر عليه أي أعراض، لذا فإن الهدف من الاختبارات المنتظمة، منع المزيد من الحالات الإيجابية عن المدارس والكليات".

وقالت الحكومة إن أي شخص تأتي نتيجة اختباره إيجابية، يتعين عليه حينئذ أن يجري متابعة عن طريق اختبارات تفاعل سلسلة إنزيم البوليميراز المعروف اختصارا باسم "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا.