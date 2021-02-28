الأمم المتحدة: مقتل 18 شخصاً في احتجاجات ميانمار

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 18 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 في ميانمار اليوم الأحد عندما تصدت الشرطة والجيش للمتظاهرين المناهضين للانقلاب في جميع أنحاء البلاد.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في بيان "ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المحتجين السلميين".

وأضافت شامداساني: "يجب على المجتمع الدولي أن يتضامن مع المحتجين وكل من يسعون إلى عودة الديموقراطية في ميانمار".