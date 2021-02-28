السعودية تسجل 6 وفيات و322 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6494 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 322 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 377 ألفا و383 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 294 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 368 ألفا و305.