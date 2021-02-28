مسؤول فرنسي: لدينا فرصة لتجنب العودة إلى الإغلاق

قال مدير الصحة العامة الفرنسي جيروم سالومون إن فرنسا مازال أمامها فرصة لتجنب العودة لإجراءات الاغلاق.

وأضاف لصحيفة جورنال دي ديمانش" مازال يمكن تجنب الاغلاق إذا بذل كل شخص مجهودا".

وأوضح أن فرنسا حاليا في "مرحلة حرجة من السباق"، مضيفا أن إجراءات معينة، مثل حظر التجوال الليلي، أتاحت للبلاد كسب بعض الوقت.

ويتمثل مصدر القلق الرئيسي في رأي سالمون في تفشي سلالات فيروس كورونا.

وقال" وجود السلالات يعني أنه يتعين علينا الوصول لمستوى أعلى من مناعة القطيع، هذا يمثل نسبة 80%. اليوم يتمتع ما بين 15 و 20% من سكان فرنسا بالمناعة وجرى تطعيم 5%".

وأشار سالمون إلى حقيقة أن هناك الكثير من المصابين بالفيروس بدون أن تظهر عليهم أعراض بين الشباب. وطالب الشباب بالخضوع للاختبارات حتى إذا كان لديهم شك ضئيل بأنهم مصابون بالفيروس.

يشار أن الاختبارات متاحة في أنحاء فرنسا في العيادات والمعامل، حيث يتم إجراء أكثر من مليوني اختبار أسبوعيا.