إصابات كورونا تواصل الارتفاع في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 16 ألفاً و752 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت صحيفة هندوستان تايمز إلى أن هذا رابع يوم تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية 16 ألف إصابة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 11 مليون و96 ألفاً و731.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 113 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 157 ألفاً و51 حالة.