مصر تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و49 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 533 شخصاً من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 140 ألفاً و460 حالة حتى مساء السبت ، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 181 ألفاً و829 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10639 حالة وفاة.