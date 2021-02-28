سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع السعودية بشأن التقرير الأميركي عن جريمة مقتل خاشقجي

أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأميركي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله.

وثمنت وزارة الخارجية العمانية - في بيان لها أمس بثته وكالة الأنباء العمانية - جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.